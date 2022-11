Вышел трейлер ленты «Когда ты закончишь спасать мир» Джесси Айзенберга

Фильм стал первой режиссерской работой актера из «Социальной сети» и дилогии «Добро пожаловать в Zoмбилэнд». Ролик опубликовала на YouTube студия А24.





Картина сосредоточится на сложных отношениях Эвелин (Джулиана Мур) и ее сына Зигги (Финн Вулфхард). Герои не находят удовлетворения в отношениях друг с другом и ищут близких людей за пределами дома. Эвелин, работающая в кризисном центре для женщин, сближается с молодым человеком, попавшим туда вместе с матерью. Зигги устраивает лайв-стримы для подписчиков его блога и пытается впечатлить одноклассницу-активистку.





Вместе с Мур и Вулфхардом в драме сыграли Алиша Бо, Билли Брик и Джей О. Сандерс. Сценарий написал Айзенберг.





Драма дебютировала на кинофестивале Sundance, также ее показали в Каннах. В широкий прокат картина выйдет 20 января.





Фото: кадр из трейлера When You Finish Saving the World