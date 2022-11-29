Создание индустриального кино поддержат субсидиями до 10 млн рублей

Конкурс на финансирование документальных и игровых проектов на производственную тематику запустят Минкультуры и Минпромторг. Об этом стало известно на форуме «Российский промышленник».





Первый конкурс планируют провести в начале 2023 года. В нем будут участвовать проекты доккино на индустриальные темы. Проекты оценят эксперты в области кинематографии и промышленности, рассказал глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко.





Особое внимание будут уделять продвижению фильмов-победителей конкурса, показу на ТВ и прокату в кинотеатрах. Возможно, их будут демонстрировать перед сеансами художественного кино, на спецпоказах и фестивалях, добавил он.





На создание неигровых короткометражек могут выделить до 3 млн рублей. На производство полнометражных картин — до 10 млн. При этом все неигровые проекты могут рассчитывать на полное финансирование. Средства на эти цели от Минпромторга заложены в ФЗ о бюджете на будущий год.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ