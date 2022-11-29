Памятные мероприятия в День Неизвестного солдата пройдут в Музее Победы

3 декабря Музей Победы приглашает жителей и гостей столицы на программу, посвященную Дню Неизвестного солдата. Посетители смогут присоединиться к бесплатной экскурсии и кинопоказу, патриотическим акциям, а также увидеть выставку военных артефактов, найденных на местах боев.

Программа начнется с церемонии развода почетного караула и возложения цветов к Огню Памяти и Славы у стен музея. «Эта памятная дата призвана еще раз напомнить о всех пропавших без вести во время войн и военных конфликтов, о каждом солдате, отдавшем жизнь за Родину. Наш священный долг – помнить героев, погибших на фронтах, чьи могилы безымянны», - поделились в Музее Победы.



Гостей ждет бесплатная экскурсия по экспозиции «Подвиг Армии». В сопровождении гида посетители узнают о ключевых сражениях и этапах Великой Отечественной войны в диорамном комплексе. Пять разделов посвящены каждому году войны – с 1941 по 1945. Это приграничные сражения, оборона Москвы, контрнаступление под Москвой, Сталинградская битва и операция «Кольцо», битва за Кавказ, блокада Ленинграда, Курская битва, форсирование Днепра, изгнание врага с территории СССР, освобождение Европы, битва за Берлин и война с Японией.



Активисты поискового объединения «Тризна» представят однодневную выставку артефактов. В фойе перед кинозалом «Конев» можно будет увидеть десятки раритетов, найденных во время поисковых работ на местах сражений в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях. Это личные вещи и предметы быта красноармейцев, а также пистолеты-пулеметы и винтовки: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», пистолеты Наган и ТТ.



В Зале Полководцев для гостей состоится открытая премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» композиторов Валерия Халилова и Геннадия Лукина. Историческая песня прозвучит в исполнении сводного духового оркестра «Балакиревцы России». Также музыкальную программу с трогательными фронтовыми произведениями представят студенты Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова в рамках музейной акции «Ромашка Победы. Семейная история войны». После патриотической акции посетители смогут присоединиться к бесплатному киносеансу. Для зрителей покажут советский художественный фильм «Минута молчания» режиссёра Игоря Шатрова по повести Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат».







Фото: пресс-служба Музея Победы