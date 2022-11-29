Московскую выставку импортозамещающих решений в реставрации посетили шесть тысяч человек

«Сегодня при реставрации архитектурных памятников в Москве используются именно отечественные материалы, западные санкции на отрасль никак не повлияли, она устойчива. В стране достаточно технологий, ресурсов и мощностей, чтобы обеспечить автономную работу специалистов в сфере сохранения культурного наследия. Это и показала выставка, где демонстрировались современные и перспективные решения. За три дня с ними познакомились шесть тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.

В рамках выставки состоялось более 100 мероприятий, включая лекции, мастер-классы для профессионалов и любителей, студенческий конкурс и деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов.

Деловая программа выставки объединила ведущие отечественные компании отрасли, сотрудники которых обменялись опытом и провели презентации. Помимо этого, прошли выступления 140 спикеров из России и дружественных стран — признанных мастеров реставрации, историков, представители бизнеса, органов власти.

На мастер-классах профессиональные реставраторы показывали работу с различными материалами и декоративными элементами. Свои силы могли попробовать все желающие. Посетители поучаствовали в процессе реставрации оригинальной двери дома Жолтовского на Смоленской площади. Еще каждый мог внести свой вклад в воссоздание культурной композиции из павильона «Мясная промышленность» на ВДНХ.

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