Московскую выставку импортозамещающих решений в реставрации посетили шесть тысяч человек

Московскую выставку импортозамещающих решений в реставрации посетили шесть тысяч человек

29.11.2022

 В Москве подвели итоги выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая проходила в центре современного искусства «Винзавод» с 24 по 26 ноября. Правительство Москвы помогало в ее проведении по поручению Сергея Собянина. Экспозиция, площадью 2,5 тысячи квадратных метров, объединила более 100 решений отечественных производителей, а также экспертов из России и дружественных стран, студентов профильных вузов и просто интересующихся этой темой. Всего мероприятие посетили шесть тысяч человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.