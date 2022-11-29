Музей Победы присоединился к проекту «Московское долголетие»

29.11.2022
В Музее Победы стартовали занятия для активных москвичей старшего поколения в рамках проекта мэра Москвы «Московское долголетие». Горожан «серебряного» возраста каждую неделю приглашают на бесплатные лекции и программы физподготовки.
Москвичи могут посетить спортивные занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. На свежем воздухе в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.» и в парке опытный тренер обучает комплексу общеразвивающих физических упражнений по различным видам двигательной активности, укрепляющих организм и поддерживающих физическую форму.
Также в главном здании музея проводятся лекции нутрициолога по программе «Здорово жить». Слушатели во время данных встреч учатся определять индивидуальную стратегию питания, подбирать антивозрастные и антистресс-продукты, изучают особенности приёма пищи в пожилом возрасте.
Фото: пресс-служба Музея Победы