Музей Победы присоединился к проекту «Московское долголетие»

Москвичи могут посетить спортивные занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. На свежем воздухе в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.» и в парке опытный тренер обучает комплексу общеразвивающих физических упражнений по различным видам двигательной активности, укрепляющих организм и поддерживающих физическую форму.





Также в главном здании музея проводятся лекции нутрициолога по программе «Здорово жить». Слушатели во время данных встреч учатся определять индивидуальную стратегию питания, подбирать антивозрастные и антистресс-продукты, изучают особенности приёма пищи в пожилом возрасте.





Фото: пресс-служба Музея Победы