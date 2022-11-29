Русский музей покажет в Баку цифровой проект, посвященный картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи»





Благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности участники проекта смогут «войти» в пространство картины «Последний день Помпеи» и оказаться на пустынной улице древнеримского города Помпеи, где разворачиваются события картины, увидеть подготовительные рисунки и эскизы художника, узнать, из каких технологических слоев состоит живописное произведение и какие приемы использовал Брюллов при построении композиции. Для проведения цифрового аттракциона сотрудники Русского музея привезут в Баку специализированное AR-оборудование – очки дополненной реальности Epson Moverio.



Цифровой проект организован в рамках сотрудничества Государственного Русского музея и Русского дома в Баку по программе «Русский музей: виртуальный филиал». Виртуальный филиал Русского музея на базе Представительства Россотрудничества в Баку (Русский дом) открыт с января 2011 года и ведет работу по популяризации русской культуры среди соотечественников, студентов высших учебных заведений, школьников, творческой интеллигенции, гостей и жителей столицы Азербайджана.



Мероприятие пройдет 29 ноября в Русском доме в Баку в 16:00 и в 19:00 по адресу: г. Баку, Узеира Гаджибейли, д. 77Б.





Фото: пресс-служба