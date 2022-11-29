Французская кинокомпания Pathé возобновила работу с Россией

В следующем году в российских кинотеатрах выйдут три фильма студии. Об этом стало известно на форуме «Российский кинобизнес», передает «БК»





Контент покажет российская компания-прокатчик «Атмосфера кино», сообщил ее гендиректор Вадим Иванов. По его словам, 14 февраля в РФ выйдет «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Также французская студия продала для показа дилогию «Мушкетеры». «Д’Артаньяна» планируют выпустить в апреле, а «Миледи» — в декабре 2023-го.





Новые приключения Астерикса и Обеликса снял Гийом Кане, который исполнил главную роль вместе с Жилем Лелушем. За постановку новой версии «Мушкетеров» с Евой Грин и Венсаном Касселем отвечает Мартен Бурбулон.





Pathé заморозила проведение сделок с российской стороной с 24 февраля, но продолжала работать с фильмами, проданными до начала СВО. Официально студия не объявляла о возвращении к сотрудничеству с РФ. О приостановке работы на российском рынке также объявили Universal, Disney, Paramount и другие мейджеры.





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