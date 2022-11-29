Скарлетт Йоханссон во второй раз сыграет в экранизации романа «Правое дело»

Актриса возглавит актерский ансамбль сериала Just Cause для стриминга Amazon Prime Video, сообщил портал Deadline.





По сюжету журналистка из Флориды Мэди Куарт (Йоханссон) должна рассказать о последних днях жизни заключенного, ожидающего исполнения смертного приговора. В процессе работы она приходит к выводу, что он не виновен.





Актриса также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Джонатаном Лией, Кинэном Флинном и Кристи Холл, которая адаптирует сценарий. Триллер основан на романе Джона Каценбаха Just Cause (1992).





Роль в одноименном полнометражном фильме 1995 года стала одной из первых в карьере Йоханссон. В ленте Арне Глимхера она сыграла дочь профессора, занявшегося расследованием дела приговоренного к казни темнокожего мужчины и узнавшего не только о его невиновности.





Фото: кадр из фильма Match Point