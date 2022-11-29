Сценарист Кулик: Ургант и Светлаков не справились бы с ролями в «Елках 9»

Соавтор сценария к продолжению франшизы Евгений Кулик объяснил «КП — Екатеринбург», почему Ивана Урганта и Сергея Светлакова не позвали в новый фильм.





От участия актеров в проекте отказались при разработке сценария. По словам Кулика, он и его соавтор Дмитрий Балуев создают «истории, в которых должны играть профессиональные актеры». Они не могут написать подходящий сценарий для Урганта и Светлакова, которые в предыдущих частях играли в сюжетах «с юмором попроще и полегче». Актеры бы не справились с задачами девятой части, пояснил сценарист.





Кулик напомнил, что в одном из шоу «Вечерний Ургант» его автор утверждал, что он — не актер и может играть только в новогодних комедиях. Создавать историю только под Светлакова ему показалось странным, поскольку актер ранее выступал в дуэте с Ургантом.





Также сценарист, продюсер и исполнитель одной из ролей в фильме сказал, что не знает, появятся ли звезды франшизы в юбилейных «Елках». Разговоров о следующем фильме еще не было: важно дождаться приема нынешней комедии, добавил Кулик.





Фото: кадр из «Елок новых»