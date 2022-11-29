«Всё везде и сразу» и «Событие» получили независимую премию «Готэм»

Соавтор сценария к продолжению франшизы Евгений Кулик объяснил «КП — Екатеринбург», почему Ивана Ург...
Научно-фантастическая черная комедия режиссерского дуэта Дэниэлы и драма французской постановщицы ...
Экспозиция расположится на втором этаже главного здания и начнет работать 30 ноября, сообщается на...
Имя предполагаемого кандидата на ведущую роль в продолжении шпионской франшизы раскрыло британское...
Актер и профессор Колледжа изящных искусств при Университете Невады скончался в возрасте 66 лет. Об ...
Соавтор сценария к продолжению франшизы Евгений Кулик объяснил «КП — Екатеринбург», почему Ивана Ург...
Научно-фантастическая черная комедия режиссерского дуэта Дэниэлы и драма французской постановщицы ...
Экспозиция расположится на втором этаже главного здания и начнет работать 30 ноября, сообщается на...
Имя предполагаемого кандидата на ведущую роль в продолжении шпионской франшизы раскрыло британское...
Актер и профессор Колледжа изящных искусств при Университете Невады скончался в возрасте 66 лет. Об ...
Американский актер сыграет главного антагониста в триллере «Контроль», сообщает Variety. ...
Ролик по новым сериям российского проекта опубликовал стриминг Start на официальном ютьюб-канале. ...
Исполнитель роли мстителя в маске в дилогии Мартина Кэмпбелла рассказал ComicBook о гипотетических...
Несколько изображений основных персонажей грядущего мультфильма появились в соцсетях. На это обрат...
Видео на песню с пластинки 72 Seasons появилось на официальном ютьюб-канале американской метал-групп...
В ходе рабочего визита в Тулу министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила открытие...
ГМИИ им. А.С. Пушкина объявил об учреждении ежегодной «Морозовской премии» за создание и осуществлен...
Министерство культуры Российской Федерации инициировало проведение драматургического конкурса «Новое...
Первое место в топ-10 заняла игра God of War: Ragnarok, сообщает «Культуромания».
Новый мультфильм Disney «Странный мир» не смог оправдать ожидания. Из-за низких кассовых сборов в ...
В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград музыкальной премии Soul Train Awards. На ней был...
В Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось заседание Координационного совета по кул...
Государственная академическая симфоническая капелла России даст концерт в Луганске в рамках проекта ...
26 ноября в Чебоксарах на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова прошел...
В Музей Победы на вечное хранение передана биография московского ополченца Алексея Венина, ушедшего ...
29.11.2022