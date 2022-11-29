«Всё везде и сразу» и «Событие» получили независимую премию «Готэм»

Научно-фантастическая черная комедия режиссерского дуэта Дэниэлы и драма французской постановщицы Одри Диван получила Gotham Awards, сообщается в соцсетях конкурса.





«Всё везде и сразу» наградили как лучший фильм года. Также в копилке ленты — премия за роль второго плана. Ее получил Ке Хюи Кван, сыгравший мужа главной героини в исполнении Мишель Йео.





«Событие» стало лучшим международным фильмом. Премию за режиссуру вручили шотландской постановщице Шарлотте Уэллс за работу «Солнце мое». В категории «Сценарий» отметили «Тар» режиссера и сценариста Тодда Филда, для которого картина стала первой после 16-летнего перерыва. За исполнение главной роли наградили Даниэль Дедуайлер (Тилл).





Престижную американскую награду в сфере инди-кино вручили в 32-й раз. Впервые церемония «Готэма» прошла в 1991-м. Считается, что с ее вручения начинается оскаровский сезон.





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