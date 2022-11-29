«Всё везде и сразу» и «Событие» получили независимую премию «Готэм»

«Всё везде и сразу» и «Событие» получили независимую премию «Готэм»

29.11.2022

Научно-фантастическая черная комедия режиссерского дуэта Дэниэлы и драма французской постановщицы Одри Диван получила Gotham Awards, сообщается в соцсетях конкурса.