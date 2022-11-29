Вышел трейлер драмеди «Вампиры средней полосы 2»

Ролик по новым сериям российского проекта опубликовал стриминг Start на официальном ютьюб-канале.





На кадрах предстали знакомые и новые герои шоу во главе со Святославом Вернидубовичем в исполнении Юрия Стоянова. В грядущем продолжении семейству смоленских вампиров предстоит налаживать отношения с новым хранителем, решившим чипировать всех его членов, а также расследовать серию загадочных убийств.





К своим образам вернулись Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарёв. Анастасия Стежко пришла на смену Екатерине Кузнецовой. Новые роли исполнили Андрей Соколов, Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова. Шоураннером проекта выступает Алексей Акимов. Режиссерское кресло во втором сезоне занял Дмитрий Грибанов.





Премьера назначена на 13 декабря.





Фото: кадр из трейлера «Вампиров средней полосы 2»