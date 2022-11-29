Антонио Бандерас объяснил, почему выбрал Тома Холланда для роли Зорро

Исполнитель роли мстителя в маске в дилогии Мартина Кэмпбелла рассказал ComicBook о гипотетических съемках в третьем фильмы франшизы и выборе преемника.





Бандерас сыграл главные роли в «Маске Зорро» (1998) и «Легенде о Зорро» (2005) вместе с Энтони Хопкинсом и Кэтрин Зетой-Джонс.





На вопрос о возможном участии в третьей части истории он ответил, что «рассмотрел бы такую возможность» и согласился бы сняться. Бандерас уточнил, что в случае появления в новом фильме о Зорро, он сделал бы то, что сделал для его персонажа герой Хопкинса — передал бы эстафету.





Актер уже выбрал преемника на роль Зорро. По его мнению, в образ отлично вписывается Том Холланд, с которым он работал над фильмом Uncharted. Бандерас назвал молодого коллегу «энергичным и веселым» и добавил, что видит в нем «искру».





Фильмы о Зорро основаны на народных историях о герое в маске, который помогает жителям Новой Испании (бывшая колония Испании в Северной Америке). Рассказы о нем известны с XVII века, они не раз экранизировались начиная с 1920-х годов.





Фото: кадр из фильма The Legend of Zorro