Новые постеры «Супербратьев Марио» слили в Сеть до выхода нового трейлера

Несколько изображений основных персонажей грядущего мультфильма появились в соцсетях. На это обратил внимание портал Cyber.sports.ru.





На постерах можно увидеть главного героя Марио и его брата Луиджи, принцессу Пич, гриб Тоада, основного антагониста Боузера, а также Грибное королевство.





Релиз нового трейлера полнометражного мультфильма по культовой японской игре ожидается в ночь на 30 ноября. Премьера Super Mario Bros. Movie назначена на апрель будущего года. Главные роли в фильме озвучили Крис Пратт, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой и др.





Оригинальная игра дебютировала в 1985 году, после чего вышли ее многочисленные сиквелы и ремейки. Дважды ее экранизировали: в 1986-м вышло аниме о приключениях братьев Марио в Грибном королевстве, а в 1996-м — игровой фильм, провалившийся в прокате, но приобретший культовый статус.





Фото: кадр из трейлера Super Mario Bros. Movie