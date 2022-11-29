Metallica выпустила клип на сингл Lux Æterna с нового альбома

Видео на песню с пластинки 72 Seasons появилось на официальном ютьюб-канале американской металл-группы.





Режиссером клипа на трек «Вечный свет» выступил Тим Сакченти. Продюсированием занимались Дэниэл Лахман и Дженнифер Хит.





Сингл входит в грядущий альбом «Металлики», который дебютирует 14 апреля 2023 года. В его лайн-апе — 12 композиций. Он станет первым альбомом коллектива за последние семь лет. Продюсерами 72 Seasons выступили основатели группы Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих, а также Грег Фидельман.





Metallica появилась в 1981 году в Лос-Анджелесе. За более чем 40-летнюю историю группа выпустила 10 студийников. Релиз последнего на сегодня альбома Hardwired... To Self-Destruct состоялся в 2016-м.





Фото: скриншот / ютьюб Metallica