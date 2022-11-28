Студия Disney может понести убытки из-за провала мультфильма «Странный мир»

Как информирует ФАН, мультфильму удалось собрать всего 18,6 млн долларов в праздничные выходные по случаю Дня благодарения. Производство «Странного мира» обошлось Disney в 180 млн долларов.





Чтобы окупиться, «Странному миру» необходимо заработать 360 млн долларов. По мнению аналитиков, это вряд ли произойдёт даже в случае успешного цифрового релиза.





Мультфильм «Странный мир» рассказывает об исследователях, которые отправляются в путешествие в неизведанные края, населённые странными существами.





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