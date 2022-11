Журнал Time составил список лучших видеоигр 2022 года

«„Рагнарек“ — такое зрелище, что вам захочется приобрести новые очки, чтобы увидеть его еще лучше», — говорится в статье Time.





Также победителя описывают как проект, «к которому должны тянуться все приключенческие игры».





Второе место заняла игра Horizon: Forbidden West.





В топ-10 таже вошли Stray, The Last of Us, Sifu, Resident Evil Village: Shadows of Rose, Lego Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.





Фото: скриншот