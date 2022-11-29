Журнал Time составил список лучших видеоигр 2022 года

ГМИИ им. А.С. Пушкина объявил об учреждении ежегодной «Морозовской премии» за создание и осуществлен...
Министерство культуры Российской Федерации инициировало проведение драматургического конкурса «Нов...
Первое место в топ-10 заняла игра God of War: Ragnarok, сообщает «Культуромания».
Новый мультфильм Disney «Странный мир» не смог оправдать ожидания. Из-за низких кассовых сборов в ...
В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград музыкальной премии Soul Train Awards. На ней был...
ГМИИ им. А.С. Пушкина объявил об учреждении ежегодной «Морозовской премии» за создание и осуществлен...
Министерство культуры Российской Федерации инициировало проведение драматургического конкурса «Нов...
Первое место в топ-10 заняла игра God of War: Ragnarok, сообщает «Культуромания».
Новый мультфильм Disney «Странный мир» не смог оправдать ожидания. Из-за низких кассовых сборов в ...
В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград музыкальной премии Soul Train Awards. На ней был...
В Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось заседание Координационного совета по кул...
Государственная академическая симфоническая капелла России даст концерт в Луганске в рамках проекта ...
26 ноября в Чебоксарах на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова прошел...
В Музей Победы на вечное хранение передана биография московского ополченца Алексея Венина, ушедшего ...
За годы существования премия стала одним из самых ожидаемых индустриальных событий, на котором подво...
Станут известны победители в 18 конкурсных номинациях, а также будут вручены специальные премии и пр...
На Треугольной площади в музее-заповеднике «Царское Село» вновь начал работать каток. Он небольшой п...
3 декабря в Музее Победы состоится премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» комп...
Деловая программа молодежного форума «Наследие» пройдет в столице 1–2 декабря. На протяжении двух дн...
Премьера 10-го юбилейного сезона вокального суперпроекта «Голос.Дети» пройдет в эфире Первого канала...
Мероприятие 24 ноября открыл президент торгового дома «Библио-Глобус», президент Гильдии книжников...
27 ноября хакатон «История будущего» завершился красочной ярмаркой проектов, на которой команды пр...
2 декабря 2022 года в Ростовском областном музее изобразительных искусств открывается выставка «Собр...
Международный Арктический кинофестиваль «Золотой ворон» стартовал в понедельник на Чуко...
Снизить количество контрафакта на торговых площадках можно с помощью двух инструментов: технологичес...
29.11.2022