В тульском филиале Государственного исторического музея открылась выставка о купеческом сословии

«Купеческий портрет — сам по себе яркое художественное явление в нашем искусстве. Вместе с тем галерея образов русского купечества скрывает за собой личные истории разных людей, которых объединяет особый пласт культуры – меценатства и благотворительности. Эти люди не отделяли себя от страны, покровительствовали культуре и искусству, образованию и науке», — сказала Ольга Любимова.

Министр культуры высоко оценила качество экспозиции, которая будет интересна самой широкой аудитории.

«Эта экспозиция будет интересна и людям глубоко посвященным, интересующимся, и краеведам, и историкам, и самым маленьким детям, и подросткам, которых можно сюда привести классом. Это история края, это история нашей страны, это история меценатов», — отметила Ольга Любимова.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Это уже седьмая по счету выставка тульского филиала Исторического музея с момента его открытия в 2020 году. За 2 года филиал посетило более 55 тысяч человек.

«Это не просто филиал, это часть нашего музея. Проекты здесь мы делаем очень тщательно, стараниями Исторического музея и прекрасного коллектива в Туле», — подчеркнул директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Главными экспонатами выставки «Купеческий портрет XVIII — начала XX века» стали 48 живописных полотен из собрания Исторического музея, некоторые из них выставляются впервые. Картины позволяют проследить развитие купеческого портрета с конца XVIII до начала XX века. Живописный ряд дополняют более 200 памятников музейного собрания: монеты и бумажные деньги, орденские знаки и медали, костюмы и аксессуары, ювелирные украшения и бижутерия, которые отражают мировоззрение и традиции русского купечества, занятия и привычки сословия.

Экспозиция позволяет сравнить удивительные по красоте кокошники, изображенные на портретах купчих из Торопца, и подлинный торопецкий головной убор. Или, например, детский костюм на портрете и подлинную детскую рубашечку домашнего шитья XIX века.

Фото: Минкультуры РФ