Минкультуры России подвело итоги реализации ключевых проектов: нацпроекта «Культура», «Пушкинская карта», «Придумано в России»

Участники подвели итоги реализации национального проекта «Культура» за четыре года, обсудили ход реализации программы «Пушкинская карта», федерального проекта «Придумано в России», а также развитие инклюзивных форм работы с детьми и молодежью в учреждениях культуры страны, систему развития креативной экономики на уровне субъектов Российской Федерации, а также вопросы, связанные с системой целевого обучения в вузах искусства и культуры, задачи на 2023 год.

Ольга Любимова подчеркнула, что Тула не случайно выбрана местом заседания.

«Тульская область – один из богатейших регионов страны по количеству уникальных памятников истории и культуры, один из первых участников пилотного проекта по созданию Школ креативных индустрий, а также активный участник реализации национального проекта «Культура»», – сказала она.

Собравшихся приветствовал первый заместитель – председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что принимать заседание Координационного совета по культуре – большая честь для региона.

«Мы хотели бы, чтобы представители всех регионов увидели Тулу. Тульские специалисты готовы ответить на все интересующие вас вопросы, поделиться опытом. Мы открыты для совместных проектов. О том, что Тула – это мастерская России и оружейная столица страны, известно давно. Теперь благодаря активности губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина и огромной поддержке Минкультуры России, она стала еще и третьей музейной столицей страны», – сказал Вячеслав Федорищев.

Министр культуры поблагодарила регионы за активность в реализации нацпроекта «Культура», что позволило ему быть в числе лидеров по кассовому исполнению и по уровню достижения результатов среди всех нацпроектов. Общий объем распределенных субсидий субъектам в рамках нацпроекта в 2022 году составил более 20,5 млрд рублей.

Говоря о федеральном проекте «Придумано в России», Ольга Любимова отметила точки концентрации талантов «Гений места».

«Попадая в точку концентрации талантов, человек приобретает новые навыки и ресурсы, создает проекты и продукты на базе локальной идентичности своего региона, которые будут помогать развивать его экономику. В этом году мы создаем 189 точек «Гений места». Далее будем создавать по 100 ежегодно», – сказала министр.

Она напомнила о работе Минкультуры России по созданию сети инклюзивных творческих лабораторий на базе организаций культуры. В 2022 году на базе 91 организации культуры в 85 субъектах РФ уже созданы такие лаборатории.

Глава Минкультуры России призвала регионы еще активнее работать в рамках программы «Пушкинская карта», на которую возложена важная миссия по просвещению и воспитанию подрастающего поколения, укреплению духовно-нравственных основ общества.

«За время действия программы уже более 7 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оформили «Пушкинскую карту» и приобрели 22,5 млн билетов в театры, музеи, на концерты на сумму почти 12 млрд рублей, – сообщила она. – На текущий момент к программе подключилось около 9 тысяч организаций культуры. И мы будем просить вас активно работать с самыми разными организациями, искать, помогать подключаться к «Пушкинской карте». Обращаю внимание на то, какой контент будет доступен по Пушкинской карте: очень важно, чтобы он нес просветительскую, образовательную функцию».

Ольга Любимова также сообщила, что в 2023 году запланирован системный анализ состояния системы образования в сфере культуры в России с целью выработки наилучших решений по его дальнейшей поддержке и развитию.

«Российская система художественного образования – один из признанных лидеров в международном культурном пространстве. На сегодняшний день российская трехуровневая система образования в сфере искусств (детская школа искусств – училище – вуз) обладает богатейшими кадровыми, творческими и научными ресурсами и мощным потенциалом для дальнейшего развития», – отметила она.

С докладами также выступили и.о. ректора Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимир Малышев, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурцкая, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, заместитель директора «Роскультцентра» Анна Афанасьева.

Фото: Минкультуры РФ