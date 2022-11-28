В Луганске даст концерт Государственная академическая симфоническая капелла России

Государственная академическая симфоническая капелла России даст концерт в Луганске в рамках проекта «Цикл концертов академической и симфонической музыки в ЛНР и ДНР» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется Росконцертом.

Третьего декабря 2022 года (16:00) Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста РФ Валерия Полянского выступит на сцене Луганской академической филармонии.

Программа концерта включает русские народные песни, духовные песнопения, а также хоровую классику, представленную великими шедеврами П. Г. Чеснокова, В. С. Калинникова, П. И. Чайковского, С. И. Танеева и С. В. Рахманинова.

Фото: Минкультуры РФ