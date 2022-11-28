Победителями Всероссийского танцевального проекта «В движении» стали студенты из Чувашии

26 ноября в Чебоксарах на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова прошел финал VIII Всероссийского танцевального проекта «В движении». В полуфинал вышли шесть команд, а в финал – тройка лучших. Победителями проекта стала студенческая сборная «Let’s Go» (Чувашская Республика). Проект «В движении» проходит в рамках празднования 30-летия Российской студенческой весны и реализуется Российским союзом молодежи при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Что значит «В движении»? Это когда уже почти зимние морозы отступают под натиском энергии молодости и творчества. Четыре невероятно ярких и зрелищных конкурсных дня. Бесконечные репетиции, бессонные ночи участники провели ради лучшей версии себя на сцене танцевального проекта «В движении». И это, конечно, отличный подарок к 30-летию Российской студенческой весны, которое мы продолжаем праздновать в этом году. Очень рад за ребят. За всех, а не только за победителей. Потому что они бросили вызов сами себе и зажгли профессионально и очень талантливо», — обратился председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Поприветствовали участников директор Дворца культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Анна Заворзаева и заместитель председателя Российского союза молодежи Алексей Кривицкий, который вручал награду «Золотой фонд» фестиваля «Российская студенческая весна» принимающей стороне.

Участниками проекта в 2022 году стали 12 танцевальных коллективов со всей России: Театр танца ТГПУ (Томская область), танцевальный коллектив «Маршмэллоу» (Республика Татарстан), «Цвета радуги» (Тамбовская область), ансамбль народного танца «Россия» (Саратовская область), «КНООПС&М» (город Москва), студенческая сборная «Let’s Go» (Чувашская Республика), ансамбль народного танца «Сударушка» (Краснодарский край), фанк-группа «Точки» (Красноярский край), экспериментальное творческое объединение «SOLO» (Волгоградская область), «Новый свет» (Челябинская область), хореографический коллектив «UpGrade» (Ульяновская область), «СтоПа» (Пермский край). Все участники проекта выступали в танцевальном направлении по номинациям: танец народный, эстрадный танец, классический танец, уличные танцы, современный танец, бально-спортивный танец.

«Всероссийский танцевальный проект «В Движении» — один из проектов Студвесны, который заключается в том, что танцевальные коллективы не только соревнуются между собой, но и получают возможность поработать с экспертами, обменяться опытом с другими танцевальными коллективами и попробовать себя в новом направлении. Важно, что танцевальное направление позволяет донести до широкой аудитории необходимые ценности. Мы можем точно сказать, что все ребята достойно представляли свой регион на каждом этапе и даже задавали новые музыкальные и танцевальные тренды. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» всегда поддерживает творческих и талантливых ребят», — отметил руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

Идея проекта появилась еще в 2014 году в Томском государственном педагогическом университете. В рамках конкурсных просмотров очного этапа проекта были представлены следующие этапы: презентация коллектива в виде танцевальных постановок (визитки и дуэта), импровизация, а также танцевальные баттлы среди дуэтов, капитанов команд и коллективов. Уникальность проекта заключается в том, что танцевальные коллективы не только соревновались между собой, но и получили возможность поработать с экспертами проекта и обменяться опытом с другими танцевальными коллективами.

На протяжении четырех дней проекта экспертами были деятели искусства и культуры России, в том числе из членов жюри фестиваля «Российская студенческая весна»: президент официального представительства Hip Hop International Russia, директор UDO – Russia, руководитель, педагог танцевальной школы Berserk Dancer Артемий Манукян; участница проекта «Танцы на ТНТ», танцовщик и хореограф команды Егора Дружинина, режиссер-постановщик пластического спектакля «Коммуналка» в исполнении команды «Подвал76» Анна Вишнякова; основатель и руководитель танцевального пространства «Omyt Dance Space», хореограф танцевального спектакля «Снаружие», актриса и танцовщица первого в мире иммерсивного балета «Превращение» Надежда Кох; финалист чемпионата мира по версии Hip-Hop International World Championship, хореограф-постановщик церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA-2018, хореограф театра «Ленинград центр» Владислав Руденко; хореограф 7-го сезона проекта «Танцы на ТНТ», руководитель танцевальной компании «Dance codе» Анна Агеева; хореограф-режиссер, ведущий педагог International Dance Center, участник танцевальных проектов «Dance Революция» в «Танцах на ТНТ» Тимофей Пендик.

В полуфинале 6 команд показали свои «импровизации» на музыкальную тематику, которые подготовили за сутки под руководством наставника-эксперта. Участниками предфинального этапа стали: студенческая сборная «Let’s Go» (Чувашская Республика), наставник — Владислав Руденко; «КНООПС&М» (город Москва), наставник — Тимофей Пендик; Театр танца ТГПУ (Томская область), наставник — Артемий Манукян; ансамбль народного танца «Россия» (Саратовская область), наставник — Анна Агеева; ансамбль народного танца «Сударушка» (Краснодарский край), наставник — Надежда Кох; государственный ансамбль бального танца «Цвета радуги» (Тамбовская область), наставник — Анна Вишнякова. После импровизации прошел этап баттлов среди капитанов команд.

В финал проекта по решению экспертов прошли три команды: Театр танца ТГПУ (Томская область); «КНООПС&М» (город Москва) и Студенческая сборная «Let’s Go» (Чувашская Республика).

По итогам проекта победителями стали участники из Чувашии — Студенческая сборная «Let’s Go». Также впервые лучшими танцорами стали сразу два участника: Дмитрий Смирнов (Студенческая сборная «Let’s Go», Чувашская Республика) и Марина Бабихина («КНООПС&М», город Москва). Все ребята получили путевки на XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в 2023 году, который пройдет в конце мая в Перми.

Запись трансляции финала проекта зрители могут увидеть в официальной группе Российской студенческой весны в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/studvesnarsm.

Фото: Pixabay