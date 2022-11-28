Музей Победы сохранит память о боевом пути московского ополченца

Алексей Григорьевич Венин родился в 1901 году. Был призван в ряды защитников столицы в августе 1941 года Истринским РВК Московской области.

«2 июля 1941 года ЦК ВКП(б) предложил местным партийным организациям возглавить создание народного ополчения, и в тот же день Военный Совет Московского военного округа принял «Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение». 6-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения сформирована 4 июля 1941 года из числа добровольцев Дзержинского района Москвы и жителей городов Орехова-Зуева и Серпухова», — говорится на сайте проекта.

По предположению родных бойца, он попал в 6-ю дивизию народного ополчения, в 973-й артиллерийский полк.

Семья получила только два письма: первое датировано 18 сентября, второе – 27 сентября 1941 года. На письмах присутствовал обратный адрес: полевая станция 303, 2-й артдивизион, 4-я батарея.

«Больше известий не было. Считается пропавшим без вести. Дома остались родители, братья старшие, жена и годовалая дочь. К сожалению, прямых потомков нет», — отметил двоюродный внук красноармейца.

Познакомиться с историей красноармейца можно, посетив мультимедийный зал «Лица Победы» в музее или на сайте проекта.