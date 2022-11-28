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  • Со сцены «Иллюзиона» прозвучат имена лауреатов премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения

Со сцены «Иллюзиона» прозвучат имена лауреатов премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения

28.11.2022

Со сцены «Иллюзиона» прозвучат имена лауреатов премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения

За годы существования премия стала одним из самых ожидаемых индустриальных событий, на котором подводят итоги, определяют тренды, открывают новые имена. Торжественная церемония вручения премии «Событие года» собирает весь цвет профессионального сообщества и определяет, в каком направлении развивается российский кинематограф, оценивает самые смелые и яркие проекты.

Среди обладателей статуэтки , которая будет вручаться 1 декабря, — Юлия Пересильд, Константин Эрнст, Андрей Кончаловский, Максим Матвеев, Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Антон Златопольский, Екатерина Андреева, Павел Деревянко, Федор Бондарчук, Эдуард Артемьев, Катерина Шпица, Филипп Янковский, Рената Литвинова, Дмитрий Дюжев, Иван Янковский и многие другие звезды кино и телевидения.

Фото: пресс-служба премии