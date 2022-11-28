Каток в музее-заповеднике «Царское Село» открыл сезон

За годы существования премия стала одним из самых ожидаемых индустриальных событий, на котором подво...
Станут известны победители в 18 конкурсных номинациях, а также будут вручены специальные премии и пр...
На Треугольной площади в музее-заповеднике «Царское Село» вновь начал работать каток. Он небольшой п...
3 декабря в Музее Победы состоится премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» комп...
Деловая программа молодежного форума «Наследие» пройдет в столице 1–2 декабря. На протяжении двух дн...
За годы существования премия стала одним из самых ожидаемых индустриальных событий, на котором подво...
Станут известны победители в 18 конкурсных номинациях, а также будут вручены специальные премии и пр...
На Треугольной площади в музее-заповеднике «Царское Село» вновь начал работать каток. Он небольшой п...
3 декабря в Музее Победы состоится премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» комп...
Деловая программа молодежного форума «Наследие» пройдет в столице 1–2 декабря. На протяжении двух дн...
Премьера 10-го юбилейного сезона вокального суперпроекта «Голос.Дети» пройдет в эфире Первого канала...
Мероприятие 24 ноября открыл президент торгового дома «Библио-Глобус», президент Гильдии книжников...
27 ноября хакатон «История будущего» завершился красочной ярмаркой проектов, на которой команды пр...
2 декабря 2022 года в Ростовском областном музее изобразительных искусств открывается выставка «Собр...
Международный Арктический кинофестиваль «Золотой ворон» стартовал в понедельник на Чуко...
Снизить количество контрафакта на торговых площадках можно с помощью двух инструментов: технологичес...
Объединение культурных центров Юга Москвы подводит итоги II большого фестиваля комиксов GeekVision...
Инклюзивный отдел Русского музея совместно с художником Асей Погребняк представляют проект «Мы в муз...
На телеканале «Россия» продолжается новый сезон всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица...
27 ноября в Казани в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева в рамках турне, посвящ...
27 ноября 2022 года во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасим...
27 ноября завершился проект «Школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». Финальной точ...
Элементы личности, ограничения, нормы культуры, периоды времени и сотни других вещей вместе состав...
Музей Победы и его филиалы в День матери посетили около 4 тысяч человек. Более тысячи из них — это м...
В московских парках начали принимать посетителей катки с искусственным покрытием, сообщила заммэр...
28.11.2022