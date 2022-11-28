Каток в музее-заповеднике «Царское Село» открыл сезон

Каток в музее-заповеднике «Царское Село» открыл сезон

28.11.2022

На Треугольной площади в музее-заповеднике «Царское Село» вновь начал работать каток. Он небольшой по площади, но входит в число самых красивых петербургских катков. Царскосельский каток находится в самом центре дворцово-паркового ансамбля, рядом с Екатерининским дворцом, между Екатерининским и Александровским парками.