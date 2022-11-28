Каток в музее-заповеднике «Царское Село» открыл сезон

На Треугольной площади в музее-заповеднике «Царское Село» вновь начал работать каток. Он небольшой по площади, но входит в число самых красивых петербургских катков. Царскосельский каток находится в самом центре дворцово-паркового ансамбля, рядом с Екатерининским дворцом, между Екатерининским и Александровским парками.

На Треугольной площади в музее-заповеднике «Царское Село» вновь начал работать каток. Он небольшой по площади, но входит в число самых красивых петербургских катков. Царскосельский каток находится в самом центре дворцово-паркового ансамбля, рядом с Екатерининским дворцом, между Екатерининским и Александровским парками. Кататься на коньках можно ежедневно с 12.00 до 21.00. В распоряжении гостей – теплая раздевалка, инструкторы, прокат оборудования, мастерская по заточке коньков (при наличии собственных коньков), кафе.

Таким образом музей-заповедник возрождает исторические традиции императорской резиденции. Ледовые зимние забавы, катания на коньках, спуск с катальных горок, праздничные гулянья были одним из излюбленных зимних увеселений при императрице Елизавете Петровне. Традиция продолжилась и в советские годы: в конце 1940-х городской каток заливали сначала на плацу Екатерининского дворца, а затем на Треугольной площади.

Фото: пресс-служба музея

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