Премьера музыкальной былины по рукописям дирижера Валерия Халилова пройдет в Музее Победы

«Музыкально–историческая былина была создана в 2021 году по рукописям трагически погибшего над акваторией Черного моря генерал-лейтенанта, начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны РФ Валерия Михайловича Халилова. Композитор Геннадий Лукин, который много лет был знаком и являлся непосредственно подчиненным Валерия Михайловича, после обращения его семьи о написании музыки по его рукописям, постарался очень точно передать всё, что было отражено на нотных листах композитора», — отмечают организаторы.

Историческая песня написана на текст Людмилы Снитенко и состоит из 8 отдельных частей, каждая рассказывает кратко о наиболее ярких эпизодах жизни святого благоверного князя Александра Невского.

Произведение прозвучит в исполнении сводного духового оркестра «Балакиревцы России» городов Москвы, Тольятти, Казани, Ахтубинска и Луганска. Главный дирижер оркестра, композитор — Геннадий Михайлович Лукин. В программе также «Гимн Балакиревцев России», «Славься» Михаила Глинки и другие произведения.