Деловая программа форума «Наследие» откроется 1 декабря в Москве

Деловая программа молодежного форума «Наследие», организуемого Департаментом культурного наследия города Москвы, откроется в Москве 1 декабря. Посетителей ждут разноформатные встречи с ведущими экспертами в области архитектуры, реставрации, урбанистики, истории и социологии. Второй день деловой программы будет посвящен подведению итогов студенческого конкурса, который также состоялся в рамках форума. Присоединиться к мероприятиям могут не только специалисты, но и все, кого интересуют вопросы сохранения культурного наследия.

«Молодежный форум «Наследие» проводится в Москве уже в пятый раз, и мы можем видеть, что его аудитория продолжает неизменно расти. Если в 2018 году участие приняли 500 человек, то в прошлом году их количество преодолело отметку в 30 тысяч. В этом году деловая программа вновь будет посвящена самым актуальным вопросам сохранения памятников архитектуры. Обсуждения пройдут в рамках пленарного заседания и девяти круглых столов. Также запланированы встреча со студентами в формате паблик-ток, презентация книги и деловой игры, защита студенческих проектов, награждение победителей конкурса и другие интересные форматы. Всего в этом году в мероприятиях деловой программы примут участие более 80 ведущих экспертов и более 200 студентов из Москвы, а также 13 команд из регионов», — прокомментировал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

1 декабря на площадке форума пройдет серия круглых столов, где представители органов власти, вузов, архитектурных и реставрационных бюро обсудят проблемы и перспективы трудоустройства молодежи; инвесторы расскажут о своих кейсах по созданию новых точек притяжения в сохраненных памятниках архитектуры и подискутируют о важности вложения средств в эту сферу; историки и краеведы обсудят итоги года 350-летия Петра I, а также вспомнят об архитектурном наследии первого российского императора в столице; руководители ведущих компаний, занимающихся реставрацией, обозначат векторы развития отрасли в новых экономических условиях; чиновники и члены волонтерских организаций разберут вопросы привлечения добровольцев к работам по сохранению объектов культурного наследия.

Отдельное внимание будет уделено проблеме создания безбарьерной среды в памятниках архитектуры, а также разработке инклюзивных программ для популяризации исторических мест. Свой круглый стол в рамках деловой программы проведет Московский урбанистический форум. Здесь экспертам предстоит обсудить, как реализовать потенциал объектов культурного наследия в городе. Помимо этого, два круглых стола будут посвящены обмену опытом с регионами и иностранными коллегами. В рамках региональной сессии представители органов охраны памятников, а также локальные эксперты обсудят роль усадеб как драйверов развития местных территорий. А во время международной дискуссии участники представят кейсы сохранения и актуализации памятников, определят основные аспекты идентификации городов мира через культурное наследие.

Среди экспертов, которые примут участие в сессиях, — представители органов исполнительной власти города Москвы и российских регионов, Общественной палаты города Москвы, ведущих столичных вузов, в том числе ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, МАРХИ, НИУ МГСУ, а также таких различных организаций, занимающихся сохранением объектов культурного наследия.

Также на площадке деловой программы пройдет презентация книги «Усадебные ансамбли Москвы» и деловой игры «Отреставрируй Москву». Принять участие в этих мероприятиях также смогут все желающие.

В рамках второго дня пройдет защита студенческих конкурсных проектов. Десять студенческих команд из главных московских вузов в течение нескольких месяцев работали над проектом реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения — усадьбы Виноградово. Оценивать работы участников конкурса из Москвы и регионов будут представители Мосгорнаследия, ректоры и члены профессорского состава вузов-участников, практикующие архитекторы и реставраторы, урбанисты и другие специалисты. Победители получат дипломы и памятные призы, а их идеи могут быть реализованы при разработке реального проекта восстановления усадьбы.

Фото: пресс-служба