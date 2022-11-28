В магазине «Библио-Глобус» прошел круглый стол, посвященный организации «Клуба семейного чтения и детской книги»

Модераторами круглого стола выступили президент клуба писатель Юрий Нечипоренко и издатель Елена Фесенко, генеральный директор издательского дома «Лингва-Ф».

Юрий Нечипоренко кратко рассказал о проблемах, которые стоят перед обществом книжников: здесь и малые тиражи лучших книг современных авторов, которые теряются в потоке второразрядной и коммерческой литературы, отсутствие качественного отбора и экспертизы, сложности выбора, превалирование переводной литературы. Основная цель клуба – создание уникальной атмосферы радостного, плодотворного общения детей и родителей с профессионалами высокого уровня - писателями, художниками, критиками, семейными психологами, переводчиками, создающими современные книги или опирающимися в своей деятельности на книгу.

Елена Фесенко ознакомила участников с предстоящей программой клуба, представила руководителей направлений и рассказала об основных принципах работы клуба. В правление и организационный комитет клубы согласились войти писатели, литературоведы, психологи, педагоги, художники, издатели — люди разных профессий, но все они связаны с миром книги и детским чтением. Только объединив усилия профессионалов, мы сможем получить уникальный опыт и широкий практический взгляд на проблему и сформировать интересную и востребованную широким кругом читателей сетку мероприятий.

Направление литературной критики возглавит Лола Уткировна Звонарева, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Литературные знакомства», учредитель журнала творчества юных авторов «Серебряные сверчки». Она будет проводить обзоры новых книг, встречи с будущими критиками и литературоведами.

Ирина Захарова, руководитель семейных групп в ГМИИ им. Пушкина, будет представлять направление «Открываем мир вместе». В рамках этого направления будут проводиться встречи по изучению культуры и традиций как народов России, так и мира. Как опытный человек, постоянно работающий с семейной аудиторией, Ирина Владиславовна подчеркнула, что лучше всего привлекать школьников к литературе через игру, творчество, театрализацию.

Психологи Ирина Медведева и Юлия Воронина отметили, что современным родителям обязательно надо объяснять, какие компетенции и способности развивает в ребенке чтение, что никакие видеоресурсы не могут заменить прочитанного слова. Также родителям важно помочь в выборе лучших детских книг современных авторов, показать, как книга может решить проблемы в семье. Именно для этого в клубе будет представлено психологическое направление.

Прозаик и драматург Ксения Жукова как ведущая направления «писательское мастерство» предложила программу мастер-классов для подростков, программы «родитель+ребенок», а также курс ведения современного литературного дневника.

На круглом столе выступила также с рациональными предложениями Светлана Зорина, редактор издания «Книжная индустрия»: создать расширенное экспертное сообщество, формировать единый список рекомендованных книг, предложила подумать, как вовлечь регионы в работу клуба и организовать коллективный стенд на книжных ярмарках издательств из рекомендованных клубом изданий.

Издатель «Классного журнала» и «ПониМашки» Алексей Ходорыч предложил идею масштабирования работы клуба на всю Россию с помощью мастер-классов по проекту «Литературная одиссея», который вот уже несколько лет осуществляет «Классный журнал». В данном случае масштабирование может быть связано не только с трансляцией мастер-классов, которые он согласился проводить по уже опубликованным выпускам «Литературной одиссеи», но и с привлечением к делу педагогов и библиотекарей всей России, которые давно следят за проектом и готовы на местах проводить точно такие же мастер-классы в рамках работы Клуба семейного чтения и детской книги.

Поднималась тема, как привить интерес подростков к литературе. И что зря говорится, что «дети не читают», — по этому поводу даже образовался небольшой спор: читают, читают мало, читают меньше или больше в сравнении с нашим детством.

Юлия Марчук, учитель русского языка и литературы, лауреат конкурса «Учитель года», подчеркнула, что не следует твердить, как мантру, что дети перестали читать: этим мы их как раз программируем на такое поведение. Она поделилась своим опытом работы с книгами современных авторов на уроках, организации Читательских конференций на Всероссийском фестивале детской книги.

От представителей педагогического сообщества прозвучал запрос на помощь в работе с классическими произведениями, которые включены в школьную программу. Возникло предложение привлекать школьные классы и студенческие коллективы в проекты клуба.

В работе круглого стола возник ряд дискуссий, но все пришли к общему выводу: надо «бить по всем фронтам» для того, чтобы качественная детская литература нашла читателя. Подходить к проблеме необходимо комплексно, ведь чтение книг ведет к формированию личности ребенка и влияет на его выбор специальности, а значит и судьбы. Девиз «читать и писать — это модно» по праву можно отнести к теме мероприятия. Важна консолидация усилий для создания связи ребенка со взрослыми книжниками — и здесь необходима вся цепочка профессий, имеющих отношение к книге: писатели, издатели, художники, редакторы, переводчики, критики, психологи, библиотекари и учителя могут встречаться, предлагать и реализовать свои проекты в рамках клуба.