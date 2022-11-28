Борьба за бренды: что поможет избавить маркетплейсы от контрафакта

28.11.2022

Борьба за бренды: что поможет избавить маркетплейсы от контрафакта

Снизить количество контрафакта на торговых площадках можно с помощью двух инструментов: технологических решений по аутентификации и защите брендов и грамотных законодательных инициатив. С таким тезисом член правления РСПП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский выступил на научно-практической конференции «Маркетплейсы без контрафакта: миф или реальность?».

По словам Андрея Кричевского, оборот контрафакта в мире растет и нет никаких данных, которые позволяли бы спрогнозировать спад этого тренда в ближайшее десятилетие. А самое печальное, что зачастую люди «сами обманываться рады». «Коллеги в Европе провели опрос среди молодых людей от 14 до 35 лет. 37% из них хотя бы раз намеренно покупали поддельные товары в последние 12 месяцев. В Индии количество контрафакта за год увеличилось на 24%. В КНР контрафакт составляет примерно 12,5% рынка».

Для того чтобы по меньшей мере сохранить статус-кво, не допустить еще большего роста контрафакта, необходимо активно применять два инструмента. Во-первых, развивать технологические средства аутентификации брендов и их защиты, а во-вторых — лоббировать общественные и законодательные инициативы, подготовленные с участием заинтересованного бизнеса.

Андрей Кричевский отметил, что крупнейшие маркетплейсы активно вкладываются в технологии, позволяющие минимизировать присутствие подделок на площадке. Так, Amazon в 2021 году вложил в такие решения 900 млн долларов, наняв 12 000 специалистов в области машинного обучения. Они разработали инструменты, позволяющие довольно успешно защищать клиентов площадки, бренды и партнеров. «Результаты очень неплохие. Удалось предотвратить 2 500 000 попыток создания мошеннических учетных записей. Утверждается, что с тех пор на маркетплейс не было выложено ни одной единицы “левого” товара. Не будем идеалистами, сойдемся на том, что количество контрафакта сильно сократилось», — отметил Андрей Кричевский.

Существуют методы борьбы с контрафактом, когда на продукцию наносится специальный код, который можно просканировать и в случае несоответствия удалить товар с площадки. Но более перспективна для аутентификации и защиты брендов технология блокчейн. Ее используют Coca-Cola и Unilever. «Решения на блокчейне позволяют идентифицировать все поддельные товары, включая те, которые могут быть выведены из цепочки поставок для последующей продажи на платформах, так как все транзакции регистрируются», — подчеркнул председатель Комитета РСПП.

Среди ключевых игроков, специализирующихся на идентификации и защите бренда. Андрей Кричевский особо выделил швейцарскую AlpVision SA, австрийскую Authentic Vision и американскую Applied DNA Sciences. В России же, по его словам, системных игроков на этом поле пока не много. «В качестве примера можно привести продукт компании “Онлайн Патент”  интеллектуальный поиск, предназначенный для выявления контрафакта по наименованию товара, нарушению в товарных знаках с учетом степени сходства. Технология позволяет автоматически выявлять товары-нарушители и информировать правообладателя, чтобы он принял меры», —  рассказал эксперт.

В России проблема контрафакта на маркетплейсах обострилась после того, как для некоторых групп товаров был легализован параллельный импорт. Летом это обсуждалось на Госкомиссии по противодействию незаконному обороту и на тематическом круглом столе в Госдуме. Производители и импортеры действительно стали все чаще жаловаться на то, что площадки недостаточно энергично борются с подделками.

Фото: Pixabay