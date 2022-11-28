В Ростовском областном музее изобразительных искусств пройдет открытие выставки «Собрание в собрании. Коллекция Залогина А.П.»

2 декабря 2022 года в Ростовском областном музее изобразительных искусств открывается выставка «Собрание в собрании. Коллекция Залогина А.П.».

Впервые в музее в рамках одной экспозиции представлена вся коллекция А.П. Залогина, которая была передана им в музейный фонд в 1946 году. Это 56 произведений, которые относятся к русскому и зарубежному искусству. Самая большая часть коллекции — это русское искусство. Сюда входят предметы живописи и декоративно-прикладного искусства.

Среди живописных полотен особую ценность представляют портреты XVIII и XIX веков. Почти все экспонаты были атрибутированы, и многие из них обрели авторов и заняли достойное место в постоянной экспозиции русского искусства.

Особое место в коллекции А.П. Залогина занимают произведения декоративно-прикладного искусства, и прежде всего предметы русского, восточного и европейского фарфора. Русский фарфор представлен наибольшим количеством экспонатов, всего 16 предметов.

Изучая коллекцию Залогина, сотрудники музея сталкивались с удивительными загадками и тайнами, о которых смогут узнать посетители при посещении выставки.

Фото: пресс-служба музея