Русский музей представляет проект «Мы в музей»





Проект знакомит детей и родителей с произведениями русского искусства в формате квеста-буклета с маршрутом по выставке и рядом заданий, направленных на получение новых знаний об авторах и картинах. Разработанные материалы сделают процесс знакомства с музеем привлекательным и понятным.



Квест-буклет - это продукт для самостоятельного использования, благодаря которому каждый родитель сможет сам с ребенком ходить по маршруту и выполнять задания. В буклете есть маршрутный план, творческие и логические задания, игры-движения. Если ребенок уже умеет читать, он сможет выполнять задания самостоятельно. С помощью приложенных наклеек можно отмечать увиденное или создавать свои маленькие произведения искусства. Рисовать в буклете можно прямо в музее или уже дома, после посещения выставки.



Буклет можно будет получить на информационной стойке в Михайловском дворце с 5 декабря.



Проект реализован при поддержке: ПАО «Северсталь», АО «Силовые машины», ООО «Лента», туроператора «Fun&Sun» и Nordgold, входящих в «Севергрупп». На протяжении нескольких лет «Севергрупп» помогает Русскому музею реализовывать проекты, направленные на создание доступной и дружелюбной музейной среды.

