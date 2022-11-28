Звездные сюрпризы, удивительные путешествия и новые жанры: на телеканале «Россия» продолжается «Синяя птица»

«Мое сердце принадлежит русским народным инструментам, очень их люблю» — так говорит о себе участник третьего отборочного дня, 15-летний Глеб Душкин. Мальчик играет на домре, и его исполнение русской народной песни «Коробейники» задало отличное настроение всей программе. А когда выступление подхватила выпускница «Синей птицы» вокалистка Юлия Малинова, не удержались и члены жюри — начали подпевать и даже подтанцовывать! Поддержать Глеба в студию программы приехали мама, папа и три младшие сестры. «Для меня такие семьи, как вы, — это самый настоящий символ России», — восхитилась Дарья Златопольская. Большая и дружная семья Душкиных исполнила любимую песню главы семейства «Отчего так березы шумят». А помог им народный артист России Сергей Безруков! «Спасибо вам за замечательную творческую семью. Спасибо тебе, Глеб, за великолепное владение инструментом. Браво!» — поблагодарил актер.





Покорила сердца жюри и 16-летняя вокалистка Ангелина Сазонова. Она исполнила арию Герды из оперы «История Кая и Герды». Все свои выступления девочка посвящает папе, которого не стало, когда ей было 8 лет. Номер Ангелины получился настолько светлым и проникновенным, что юную звездочку сравнили с ангелом. «Такая светлая, чистая душа! И создается ощущение, что ты слышишь эту душу. Я была потрясена, что из такой хрупкой, изящной, стройной, акварельной девочки вдруг возник такой голос. Это дар Божий!» — поделилась Марина Неёлова.