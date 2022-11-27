В Казани ко Дню Матери для семей военнослужащих прошел благотворительный концерт Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы»

Концерт стал продолжением серии благотворительных специальных концертов Юрия Башмета, которые только в этом году прошли в Клину, Волгограде, Ярославле, парке «Патриот» в Московской области.

«Я уверен, что музыка, классическая музыка очень важна для людей, особенно сегодня… Музыка объединяет нас, делает нас эмоциональнее, человечнее, добрее. И лично для меня очень важно провести концерты для родственников военнослужащих. Это важно и для меня именно в человеческом плане, важно для моих музыкантов, и я уверен, будет важно для тех, кто на концерте будет присутствовать как зритель. Чтобы они могли почувствовать то, как мы к ним относимся, поддерживаем их, стараемся им помочь», - сказал Юрия Башмет.

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