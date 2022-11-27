В Москве назвали лауреатов всероссийского культурного проекта – Фестиваля патриотической песни

27.11.2022
I премия – ангажемент на участие в программах ФГБУК «Росконцерт» в сезоне 2022-2023 и денежный приз в размере 200.000 руб. поделена между двумя участниками – Екатериной Гладышевой (Дзержинск) и Эрикой Зиминой (Сочи).
II премия – ангажемент на участие в программах Культурного фонда «Кобзон» в сезоне 2022-2023 и денежный приз в размере 180.000 руб. поделена между двумя участниками – Вячеславом Карпачевым (Губкинский) и ВИА «Портреты Фа Диез» в составе: Екатерина Бурцева, Ангелина Безрукова, Алексей Коржов (Ханты-Мансийск).
III премия – профессиональная запись одной песни в студии звукозаписи в сезоне 2022-2023 и денежный приз в размере 160.000 руб. присуждается Анатолию Миняйло (Донецк) и Веронике Сыромле (Севастополь).