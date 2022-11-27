Школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс» завершила свою работу

В проекте приняли участие 80 талантливых учащихся от 12 до 23 лет из Луганской и Донецкой народных республик.





Организаторам удалось разработать уникальную программу, которая включала в себя индивидуальные уроки музыки и мастер-классы от ведущих педагогов страны, обширную экскурсионную программу, лекции, творческие встречи, беседы с выдающимися людьми и концерты камерной музыки.





Своим опытом с участниками делились Леонид Лундстрем, Мария Воскресенская, Дагмара Калашкова, Александр Романовский, Петр Лундстрем, Анна Ревякина, Анна Долгарева, Марианна Васильева, Полина Лундстрем, Олег Худяков, Игорь Караулов, Павел Федосеев, Владимир Нор, группа «Зверобой» и другие.



