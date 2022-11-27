Галерея Sareh Art и куратор Дмитрий Плоткин проведут вернисаж выставки «Grand Master»

Элементы личности, ограничения, нормы культуры, периоды времени и сотни других вещей вместе составляют часть головоломки жизни. Сложив их вместе, каждый человек начинает для себя новый этап. Может быть, каждый из них отправит нас в путешествие во времени. Прошлое или будущее, не имеет значения. Это часть этой головоломки. И он должен существовать. А может быть, и не должен. Но у каждого человека свое представление об этом.

А художник — это тот, кто пытается изобразить для нас части этой головоломки, создавая свои работы, и подарить нам возможность наблюдать за ними его глазами. Может быть, тогда мы начнем путешествие и будем на том же пути, что и создатель произведения.

Художественная галерея Сарех с гордостью размещает работы художников, которые создали свои загадочные миры с помощью авторских стилей и техник. В списке художников Дмитрий Плоткин, Мария Барковская, Сагит Сулейманов, Саре Мохебян Заде и Татьяна Кузьмина-Чугунова.

Фото: пресс-служба галереи