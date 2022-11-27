Почти 4 тысяч человек посетили праздничную программу Музея Победы в День матери

В Зале Полководцев одна за другой сменялись концертные программы. Юные музыканты из проекта Владимира Спивакова «Свет надежды» исполнили произведения отечественной и зарубежной музыкальной классики, детский хореографический коллектив «Солнцецвет» представил яркие и зажигательные танцевальные номера, поэтическую программу подарили зрителям артисты творческого объединения Made Inside, а «LIBERТЕАТР» - литературный спектакль в жанре сторителлинг «Любовь никогда не бывает без грусти…» об истории легендарной семейной пары - поэта Константина Симонова и актрисы Валентины Серовой.

Всех маленьких гостей пригласили на мастер-классы, во время которых они могли сделать подарок своим мамам - красочные поздравительные открытки. А еще вместе со своими мамами дети могли принять участие в праздничном дефиле. Кроме того, в рамках программы в музее прошли бесплатные экскурсии и кинопоказ.

«Мы рады, что в этот чудесный праздник в музее было много гостей. Надеемся, наша программа подарила посетителям хорошее настроение, и этот воскресный день был полон ярких впечатлений и незабываемых встреч», - отметили организаторы.

Мероприятия в честь Дня матери прошли также и в филиалах Музея Победы. Гостей ждали мастер-классы, концерты, выставки и т.д.

Фото: пресс-служба Музея Победы