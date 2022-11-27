В парках Москвы открылся 21 каток с искусственным льдом

В московских парках начали принимать посетителей катки с искусственным покрытием, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Горожан и туристов ждут на 21 площадке в 16 зонах отдыха. С подробным расписанием сеансов можно ознакомиться на страницах парков в социальных сетях и едином сайте , где собрана вся необходимая информация.

«Катки с искусственным льдом открылись в городских парках в разных районах Москвы. Среди них Таганский парк, Перовский, Измайловский, “Красная Пресня”, “Дубки” и другие. Каждая площадка, а всего их более 20, имеет свое оформление, в большинстве работают пункты проката и заточки коньков, теплые павильоны и фуд-корты», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, 28 ноября приступят к заливке катков с естественным покрытием. Всего в этом зимнем сезоне в городских парках откроется 38 ледовых площадок.

Катки с искусственным льдом уже готовы к работе и ждут гостей. Один из самых масштабных открылся в Таганском парке. По размерам «Сияние льда», так он называется, немного меньше футбольного поля — 4,6 тысячи квадратных метров. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков, гардероб и кафе. В Парке Горького на ледовых аллеях можно заниматься спортом вместе с известными фигуристами и тренерами. Там проходят выступления музыкальных коллективов и диджеев. Для детей и тех, кто любит играть в хоккей, предусмотрены отдельные площадки.

Фото: Pixabay