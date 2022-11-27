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  • «Русский балет» на сцене Московского Губернского театра покажет премьеру спектакля балета «Карнавальная ночь»

«Русский балет» на сцене Московского Губернского театра покажет премьеру спектакля балета «Карнавальная ночь»

27.11.2022

«Русский балет» на сцене Московского Губернского театра покажет премьеру спектакля балета «Карнавальная ночь»

12 декабря Московский областной государственный театр «Русский балет» на сцене Московского Губернского театра покажет премьеру спектакля-балета «Карнавальная ночь» по одноименному фильму Эльдара Рязанова с участием примы театра Валерии Васильевой в главной роли. Начало спектакля в 19:00.

На балетную сцену будет не только перенесен легендарный сюжет советского фильма «Карнавальная ночь» Рязанова, но и усилен смысл о связи прошлого и настоящего, об умении принять новое, не разрушая старое. Все это сходится в точке ожидания и встречи Нового года. А песня «5 минут» подчеркивает смысл прихода нового времени в потоке радости, счастья.

Фото: пресс-служба театра