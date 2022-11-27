12 декабря Московский областной государственный театр «Русский балет» на сцене Московского Губернского театра покажет премьеру спектакля-балета «Карнавальная ночь» по одноименному фильму Эльдара Рязанова с участием примы театра Валерии Васильевой в главной роли. Начало спектакля в 19:00.

На балетную сцену будет не только перенесен легендарный сюжет советского фильма «Карнавальная ночь» Рязанова, но и усилен смысл о связи прошлого и настоящего, об умении принять новое, не разрушая старое. Все это сходится в точке ожидания и встречи Нового года. А песня «5 минут» подчеркивает смысл прихода нового времени в потоке радости, счастья.





Фото: пресс-служба театра