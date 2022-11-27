«Русский балет» на сцене Московского Губернского театра покажет премьеру спектакля балета «Карнавальная ночь»

В московских парках начали принимать посетителей катки с искусственным покрытием, сообщила заммэр...
12 декабря Московский областной государственный театр «Русский балет» на сцене Московского Губернско...
В Музее Победы 25 ноября прошло торжественное награждение победителей «Диктанта Победы». Эта междуна...
26-27 ноября 2022 года Минкультуры России при поддержке Санкт-Петербургского общества научных и куль...
27 ноября в Москве пройдет очный этап всероссийского культурного проекта – Фестиваля патриотической ...
В московских парках начали принимать посетителей катки с искусственным покрытием, сообщила заммэр...
12 декабря Московский областной государственный театр «Русский балет» на сцене Московского Губернско...
В Музее Победы 25 ноября прошло торжественное награждение победителей «Диктанта Победы». Эта междуна...
26-27 ноября 2022 года Минкультуры России при поддержке Санкт-Петербургского общества научных и куль...
27 ноября в Москве пройдет очный этап всероссийского культурного проекта – Фестиваля патриотической ...
В 2022 году Российский национальный музей музыки отмечает свое 110-летие. Музыкальным итогом юбилейн...
Итоги Всероссийского конкурса региональных методических служб подведут 29 ноября в Москве в Российск...
Организаторы опубликовали шорт-лист команд, реставрационные проекты которых выбрали эксперты для дал...
Австралийский актер мог стать Джеймсом Бондом после Пирса Броснана, однако отказался от участия в ...
Говорящий одноглазый персонаж Рататоск остался в игре благодаря руководителю проекта Эрику Уильямс...
Финальный список претендентов на премию Академии искусства и науки звукозаписи США появился на ее ...
Финалом празднования 110-летия учреждения станет программа, которую исполнят в Московской консерва...
Французские исследователи разгадали шифр, которым было написано послание короля Испании и правителя ...
Проект «КЛИН XV. Школы» стартует 1 декабря и продлится до 15 января, сообщила пресс-служба Союза т...
Оскароносная американская певица и актриса скончалась на 64-м году жизни, сообщается на ее сайте. ...
Съемки следующей части новогодней франшизы могут частично пройти в Альметьевске, сообщил портал «Биз...
Первый канал возобновляет показ популярной программы. В грядущих выпусках расскажут новые истории, с...
Концертное исполнение одного из крупнейших произведений веризма состоится 1 декабря на Новой сцене М...
Ковент проводится 26 и 27 ноября на площадке «Фанерон. Город мечты» на ВДНХ, сообщает ТАСС со ссыл...
27.11.2022