В Анкаре проходят «Дни российской культуры»

Мероприятия проходят на площадке Анкарского дома турецко-российской дружбы, который представляет собой музей-собрание коллекций российских и советских художников XX-XXI века, а также Российского центра науки и культуры в Анкаре.

Стартом Дней в российско-турецком доме дружбы 26 ноября 2022 г. стало открытие выставки Государственного музея-заповедника «Царское Село», повествующей об истории царскосельских дворцов и парков.

В рамках презентационной сессии выступили директор Российского этнографического музея Юлия Купина, заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки Михаил .Шубин и генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

Кроме того, в рамках сессии генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов провел виртуальную экскурсию-лекцию по ведущему музейному учреждению России, посвященному развитию музыкальной культуры.

В продолжение презентационной сессии состоялся круглый стол с участием российских и турецких представителей культуры, на котором были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также возможности реализации новых проектов. Модератором круглого стола стал идейный вдохновитель Дней российской культуры в Анкаре – председатель Санкт-Петербургского общества научных и культурных связей с Турцией Александр Колесников.

В рамках двусторонней дискуссии выступил Бильгин Айгюн – представитель компании, которая организует ежегодную международную ярмарку-выставку современного искусства «Арт Анкара»: «В марте следующего года мы проводим выставку «Арт Анкара», которая в 2023 году будет посвящена 100-летию образования Турецкой Республики. С учетом помощи, оказанной Советской Россией становлению государственности в Турции в 20-х годах XX века, мы были бы очень рады участию российских деятелей искусства, которые могли бы на площадке «Арт Анкары» представить тематические проекты о значимом периоде в истории взаимоотношений двух наших стран».

В продолжение круглого стола Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» Захар Коловский рассказал о предстоящих совместных российско-турецких выставочных проектах, которые пройдут в следующем году на площадке «РОСФОТО».

По итогам круглого стола российские и турецкие деятели обменялись контактами и предложениями по дальнейшему сотрудничеству, продемонстрировав неподдельный интерес культурных учреждений России и Турции к наращиванию взаимодействия.

В продолжение программы Дней 27 ноября 2022 года на площадке Российского центра науки и культуры в Анкаре состоится открытие выставки Всероссийского музея декоративного искусства «ДИЗАЙН! ИНДУСТРИЯ! КРЕАТИВ! Культурный код России», посвященной развитию российских проектов в области дизайна.

Затем для широкой аудитории Анкары российские фольклорные коллективы из Москвы, Московской области и Якутии организуют мастер-классы по народному творчеству.

Завершением Дней российской культуры в Анкаре станет концерт российских фольклорных ансамблей. Гостям мероприятия будут представлены выступления коллективов из 6 разных регионов нашей страны: этно-группы «Айархаан» (Республика Саха, Якутия), ансамбля «Дмитровские рожечники» (Московская область), ансамбля солистов факультета народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва), ансамбля народной музыки «Зарни Ёль» (Республика Коми), Чукотского ансамбля «Кочевник» (Чукотский Автономный округ) и Народного ансамбля адыгских музыкальных инструментов «Удж» (Республика Адыгея).

Фото: Минкультуры РФ