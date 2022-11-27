В Москве пройдет очный этап Фестиваля патриотической песни

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с целью выявления и поддержки талантливых авторов и исполнителей песен, содействия патриотическому, музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан, укрепления единства народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Напомним, что в Фестивале принимают участие исполнители академического, эстрадного и народного вокала в возрасте от 18 до 35 лет.

Уже прошел отборочный этап по видеозаписям. Участники представляли одну песню патриотической тематики, записанную не ранее ноября 2021 года. Все произведения должны были исполняться на русском языке и представлять собой песни на тему о природе, родной земле, России, малой Родине и др. Принимались также современные авторские композиции патриотической тематики.

Участники, прошедшие отборочный этап, направили Организатору программу из не менее чем трех вокальных номеров, из которых была выбрана одна песня, с которой участник выступит в очном этапе Фестиваля, который в формате гала-концерта участников в присутствии жюри состоится 27 ноября в 14-00 во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова.

В состав жюри очного этапа Фестиваля войдут продюсеры, популярные отечественные исполнители, композиторы, преподаватели вокала, а также представители профильных вузов и СМИ.

Фото: Минкультуры РФ