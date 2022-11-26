Хью Джекман рассказал, почему отказался играть Бонда в «Казино «Рояль»

Австралийский актер мог стать Джеймсом Бондом после Пирса Броснана, однако отказался от участия в популярной шпионской франшизе. О причинах отказа он поведал The Playlist.





По словам актера, еще в начале своего пути в кино он понял, что не хочет оставаться надолго в образе героя боевиков, не хочет заниматься одним и тем же. Подобное амплуа типично для многих американских фильмов, добавил он.





Когда ему предложили играть агента 007 в «Казино «Рояль», он всерьез задумался о предложении. В то время Джекман уже играл Росомаху в «Людях Икс». Если бы он добавил в свой график участие в бондиане, то у него не осталось бы времени ни на что иное. К тому же актер вновь осознал, что ему интереснее играть людей, выходящих за рамки.





В итоге новым Бондом стал Дэниэл Крэйг, а Джекман сыграл Логана в семи лентах Marvel. Актер вновь решил вернуться к образу в триквеле «Дэдпула», релиз которого намечен на ноябрь 2024 года.





Фото: X-Men Origins: Wolverine