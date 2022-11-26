Произведение «Гнев Божий» Софии Губайдулиной номинировали на Grammy

Финальный список претендентов на премию Академии искусства и науки звукозаписи США появился на ее сайте.





«Гнев Божий» в исполнении оркестра Гевандхауса (Лейпциг) под руководством Андриса Нельсонса представлен в категории «Лучшая современная классическая композиция». Произведение написано в 2020 году.





Награды вручат на церемонии 5 февраля в Лос-Анджелесе.





София Губайдулина — уроженка Чистополя (Татарская АССР), выпускница Казанской и Московской консерваторий. Вместе с Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым ее включают в так называемую «Московскую тройку». В ней объединены столичные композиторы-авангардисты, авторы произведений, самобытно звучащих как внутри страны, так и за ее пределами.





Творчество Губайдулиной сложно отнести к какому-то жанру или направлению. Считается, что важную роль в ее музыке играют религия и математика. Она написала музыку к более чем 20 фильмам и мультфильмам. В их числе — «Вертикаль», «Маугли», «Чучело», «Убийство священного оленя». С начала 1990-х годов автор проживает в Германии.





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