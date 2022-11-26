Концерт «Музей, который звучит» завершит юбилейный год Музея музыки

26.11.2022
Финалом празднования 110-летия учреждения станет программа, которую исполнят в Московской консерватории. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Концерт состоится 29 ноября в Большом зале МГК имени Чайковского. В фойе посетителей встретят экспонаты выставки «110 лет. Главное», а также музыканты, играющие на исторических инструментах.
По словам руководителя Музея музыки Михаила Брызгалова, концертная программа познакомит аудиторию с историей учреждения, шедеврами коллекции, звучанием уникальных инструментов.
Посетители услышат выступления пианистов Екатерины Мечетиной и Александра Гиндина, скрипача Павла Милюкова, виолончелиста Александра Князева, Симфонического оркестра радио «Орфей» и др.
На сегодня в коллекции музея хранятся около 1 млн артефактов, представляющих наследие музыкальной культуры народов России и других стран.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ