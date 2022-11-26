Ученые дешифровали тайное письмо главы Священной Римской империи XVI века

26.11.2022

Ученые дешифровали тайное письмо главы Священной Римской империи XVI века
Французские исследователи разгадали шифр, которым было написано послание короля Испании и правителя Священной Римской империи Карла V. Об этом сообщает France24.

Письмо датируется 1547 годом. Оно предназначалось послу в Париже Жану де Сен-Мори. 

По словам главы исследовательской группы, криптографа Сесиль Пьеро, дешифровка заняла около полугода. Сначала удалось выделить отдельные группы из примерно 120 символов, которые использовал автор. Выяснилось, что один символ соответствовал целым словам, а другие использовались, чтобы запутать дешифровщиков. После того, как Пьеро прочитала первую фразу, к работе подключилась историк Камилла Десенкло. 

В письме Карл говорил об ухудшении отношений с французским королем Франциском I, несмотря на подписание мирного договора. Также король поделился беспокойством по поводу слухов о покушении на него.

По словам Десенкло, ранее о подготовке заговора почти не было информации. Дешифровка переписки между монархом и послом позволит понять, какой была стратегия Карла V в Европе, отметила она.

Фото: Pixabay