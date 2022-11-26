Ученые дешифровали тайное письмо главы Священной Римской империи XVI века

Французские исследователи разгадали шифр, которым было написано послание короля Испании и правителя Священной Римской империи Карла V. Об этом сообщает France24.





Письмо датируется 1547 годом. Оно предназначалось послу в Париже Жану де Сен-Мори.





По словам главы исследовательской группы, криптографа Сесиль Пьеро, дешифровка заняла около полугода. Сначала удалось выделить отдельные группы из примерно 120 символов, которые использовал автор. Выяснилось, что один символ соответствовал целым словам, а другие использовались, чтобы запутать дешифровщиков. После того, как Пьеро прочитала первую фразу, к работе подключилась историк Камилла Десенкло.





В письме Карл говорил об ухудшении отношений с французским королем Франциском I, несмотря на подписание мирного договора. Также король поделился беспокойством по поводу слухов о покушении на него.





По словам Десенкло, ранее о подготовке заговора почти не было информации. Дешифровка переписки между монархом и послом позволит понять, какой была стратегия Карла V в Европе, отметила она.





Фото: Pixabay