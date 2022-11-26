Выставка молодых театральных художников пройдет в Музее Москвы

Проект «КЛИН XV. Школы» стартует 1 декабря и продлится до 15 января, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ.





В экспозицию войдут около двух сотен работ студентов и выпускников ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, ВШЭ, Британской высшей школы дизайна, МГАХИ им. Сурикова, РГИСИ, Колледжа музыкально-театрального искусства им. Вишневской, ВШСИ.





15-я выставка будет посвящена теме школы. Авторы покажут, как выглядит обучение профессии сценографа и художника по костюмам и как выглядит их работа в театре. В своих эскизах они обращаются к произведениям Андерсена, Метерлинка, Гоголя, Олеши и др.





За основу сценографии к опере «Фауст» участница проекта Полина Хорихина взяла современную съемочную площадку, где снимается кино о средневековом ученом. Другая участница, Олеся Ващенко, создала сценографию к «Каменному гостю», совместив театр XVI века, тюремные наколки, комедию масок и декорации раннего Голливуда.





Фото: Анна Бовина, эскиз к опере «Эхнатон» / пресс-служба СТД