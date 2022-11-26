Умерла автор и исполнительница саундтрека фильма «Танец-вспышка» Айрин Кара

26.11.2022

Умерла автор и исполнительница саундтрека фильма «Танец-вспышка» Айрин Кара
Оскароносная американская певица и актриса скончалась на 64-м году жизни, сообщается на ее сайте.

Кара умерла в своем доме во Флориде. Обстоятельства и причины смерти не приводятся.

Айрин Кара — обладательница престижных наград «Оскар», Grammy, «Золотой глобус». Широкую известность она получила после выхода фильма «Танец-вспышка» с Дженнифер Билз, к которому записала саундтрек What a Feeling. Текст написала Кара в соавторстве с Китом Форси. Музыку создал основоположник итало-диско, пионер электронной музыки Джорджо Мородер. Авторы получили «Оскар» за композицию. 

Также Кара участвовала в бродвейских постановках, снималась в кино и сериалах, озвучивала мультфильмы, записала четыре альбома, десятки синглов и саундтрек к анимационной ленте «Все псы попадают в рай». 

Фото: Pixabay