Умерла автор и исполнительница саундтрека фильма «Танец-вспышка» Айрин Кара

Оскароносная американская певица и актриса скончалась на 64-м году жизни, сообщается на ее сайте.





Кара умерла в своем доме во Флориде. Обстоятельства и причины смерти не приводятся.





Айрин Кара — обладательница престижных наград «Оскар», Grammy, «Золотой глобус». Широкую известность она получила после выхода фильма «Танец-вспышка» с Дженнифер Билз, к которому записала саундтрек What a Feeling. Текст написала Кара в соавторстве с Китом Форси. Музыку создал основоположник итало-диско, пионер электронной музыки Джорджо Мородер. Авторы получили «Оскар» за композицию.





Также Кара участвовала в бродвейских постановках, снималась в кино и сериалах, озвучивала мультфильмы, записала четыре альбома, десятки синглов и саундтрек к анимационной ленте «Все псы попадают в рай».





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