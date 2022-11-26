Один из эпизодов «Елок 10» могут снять Татарстане

Один из эпизодов «Елок 10» могут снять Татарстане

26.11.2022

Съемки следующей части новогодней франшизы могут частично пройти в Альметьевске, сообщил портал «БИЗНЕС Online».