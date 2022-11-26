Один из эпизодов «Елок 10» могут снять Татарстане

Съемки следующей части новогодней франшизы могут частично пройти в Альметьевске, сообщил портал «БИЗНЕС Online».





По его информации, съемочная группа компании Тимура Бекмамбетова Bazelevs приедет в «нефтеград» в следующем году, чтобы снять эпизод десятого фильма «Елки». Где именно планируют снимать, не уточняется. Сюжет истории держится в тайне. Премьера картины намечена на конец 2023 года.





Издание отмечает, что Альметьевск славится новогодним убранством. В праздничное время в городе устанавливают арт-объекты, фотозоны, горки и др. В минувшем году главную елку украсили в стиле хай-тек.





Ранее появился трейлер «Елок 9», в которых нет звезд франшизы Ивана Урганта и Сергея Светлакова. На этот раз в касте — Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Евгений Кулик, Елена Валюшкина и др. Премьера комедии состоится 1 декабря.





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