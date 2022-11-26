Опера «Андре Шенье» Умберто Джордано впервые прозвучит в Петербурге

Концертное исполнение одного из крупнейших произведений веризма состоится 1 декабря на Новой сцене Мариинского театра, сообщила пресс-служба учреждения.





Главную партию исполнит тенор Ахмед Агади. В роли аристократки Мадлен де Куаньи выступит Екатерина Санникова (сопрано), в роли революционера Шарля Жерара — Роман Бурденко (баритон). За дирижерский пульт встанет Кристиан Кнапп.





Сюжет оперы основан на вольной интерпретации истории и казни французского поэта и журналиста Андре Шенье. События разворачиваются незадолго до начала Великой французской революции и в годы террора.





Либретто написал Луиджи Иллика, выступавший соавтором Пуччини. За два года Умберто Джордано написал музыку, которая сделала его имя всемирно известным. В 1986-м, в год завершения работы, в Милане дебютировала первая постановка.





В пресс-службе театра отметили, что отдельные арии из оперы очень популярны, однако услышать ее полностью российской аудитории удается редко. В РФ ее ставили всего несколько раз. Мариинка впервые представит сочинение петербургской публике.





Фото: Valentin_Baranovsky © State Academic Mariinsky