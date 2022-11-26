На автодроме в Австрии сняли сцены Gran Turismo с Орландо Блумом

Часть съемок экранизации гоночной игры провели на Red Bull Ring после завершения спортивного сезона, сообщает Speedweek.





По информации издания, на съемочной площадке заметили Орландо Блума, который исполняет роль спортивного менеджера гоночной команды Дэнни Мура.





Портал отмечает, что другие сцены для фильма снимали на автодромах Хунгароринг в Венгрии и Нюрбургринг в ФРГ.





В центре истории оказывается подросток, который благодаря полученным в игре Gran Turismo навыкам выигрывает соревнования и получает возможность стать профессиональным гонщиком.





Главную роль исполняет Арчи Мадекве. Вместе с ним и Блумом в касте значатся Дэвид Харбор из «Очень странных дел», Джимон Хонсу («Кровавый алмаз») и экс-солистка Spice Girls Джерри Холлиуэлл.





Релиз ленты по Gran Turismo намечен на август будущего года.





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