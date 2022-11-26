Игру Atomic Heart от российских разработчиков представили в Москве

Презентацию провела компания Мundfish на площадка VK Play, сообщила «Российская газета».





Atomic Heart планируют выпустить 21 февраля.





Сюжет игры разворачивается в 1955 году в альтернативном Советском Союзе, который к этому времени становится самым технически и технологически развитым государством мира. В СССР массово производят роботов, в том числе для бытовых и аграрных нужд. По неизвестным причинам на предприятии «3826» роботы выходят из-под контроля и нападают на работников. Для расследования инцидента туда направляют майора Сергея Нечаева.





Игрокам предстоит исследовать открытый мир Atomic Heart, сражаться с восставшими машинами, биться в рукопашную и делать оружие из любых подвернувшихся материалов, а также узнать правду, стоящую за форсированным прогрессом.



