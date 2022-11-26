Снявшая «Шрека» студия DreamWorks представила новую заставку

В интро появились герои знаменитых мультфильмов студии в компании лунного ребенка. Видео доступно на ее YouTube-канале.





Следующие анимационные ленты DreamWorks будут начинаться с заставки, в которой мальчик на полумесяце пролетает мимо героев из популярных франшиз студии. Он здоровается с «Плохими парнями», Шреком, Феоной и Ослом, Пандой По, Розочкой из «Троллей», «Боссом-молокососом» и Драконом Беззубиком.





Над роликом работали художница Кендал Кронкхайт («Тролли»), продюсер Сюзанн Берги («Как приручить дракона»), композитор Гарри Грегсон-Уильямс («Шрек 2»).





На большом экране новая заставка впервые появится 21 декабря, когда дебютирует сиквел «Кота в сапогах». В спин-оффе «Шрека» у Кота остается последняя жизнь. Вместе с Кисой Мягколапкой и собакой Перро он отправляется на поиски мифического последнего желания, чтобы вернуть свои жизни. В пути его ждут очень серьезные конкуренты.





Фото: скриншот / YouTube DreamWorks